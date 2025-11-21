Кагановская прокомментировала скандал с итальянской парой

Танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов в подкасте «ДоброFON» прокомментировали судейский скандал на первом этапе серии Гран-при во Франции с итальянской парой Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

«Мы тоже были удивлены, это ничего не сказать. Мы смотрели и обсуждали. Сказать, что они откатались плохо и заслужили то, что заслужили, я не могу. Пара все-таки на таком уровне, когда даже они могут плохо откататься, но все равно не могут быть на последнем месте. Но и сказать, что Гиньяр и Фаббри откатали неземной шедевр, и им должны были поставить 300 баллов, тоже не могу», — заявила Кагановская.

В октябре 2025 года в первом этапе серии Гран-при во Франции по результатам ритм-танца Гиньяр и Фаббри заняли 5-е место, хотя провели прокат без падений.

Судья из Грузии Елена Хмызенко поставила паре 72,91 балла, британский арбитр Сандип Пандья — 72,61 балла, литовская судья Лаймуте Краузиене — 73,36 балла.

Пара Гиньяр и Фаббри являются двукратными призерами чемпионатов мира и трехкратными чемпионами Европы.