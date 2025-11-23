Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми с результатом 210,53 балла. Тройку лидеров замыкают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 199,97.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Итоговое положение: