Чикмарёва и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске, Мишина и Галлямов — вторые

Чемпионат.comиещё 6

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.

Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске
© Чемпионат

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми с результатом 210,53 балла. Тройку лидеров замыкают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 199,97.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 220,53 балла.
  2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 210,53.
  3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 199,97.
  4. Таисия Щербинина/Артём Петров — 199,52.
  5. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко — 175,78.
  6. Анна Москалёва/Артём Родзянов — 167,60.
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости