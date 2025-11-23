Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске

Чикмарёва и Янченков выиграли этап Гран-при в Омске, Мишина и Галлямов — вторые
Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 220,53 балла.
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми с результатом 210,53 балла. Тройку лидеров замыкают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 199,97.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Итоговое положение:
- Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 220,53 балла.
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 210,53.
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 199,97.
- Таисия Щербинина/Артём Петров — 199,52.
- Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко — 175,78.
- Анна Москалёва/Артём Родзянов — 167,60.
