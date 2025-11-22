Чикмарева и Янченков высказались о своем лидерстве по технике в короткой программе

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, прокомментировали факт своего лидерства по технической составляющей (48,27) после короткой программы на этапе Гран-при в Омске.

Спортсмены занимают второе место по сумме компонентов и техники, уступая Анастасии Мышиной и Александру Галлямову, чья вторая оценка оказалась выше.

Янченков: Очень собой горжусь, что я сделал тодес. Это меня очень радует. В принципе, прокат был хороший — и по настроению, и по элементам, и по ощущениям всё было супер. Ехалось легко, замечательно. Всё понравилось.

Чикмарёва: Я тоже очень горжусь, что мы сделали тодес.

Янченков: Это наша общая победа. Я хоть и шучу на эту тему, но на тренировках, в жизни, но осадочек есть. И сегодня я его убрал. Максим Траньков рассказывал мне эту историю задолго до этапа в Красноярске, что все пары однажды допускают эту ошибку.

Чикмарёва: Настрой на произвольную? Просто не думать о баллах. Лидеры по технике? Какая разница!

Янченков: Должно быть без разницы. Конечно, это греет душу. Но надо с холодной головой просто делать свою работу, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.