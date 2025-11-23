Дарья Садкова впервые выиграла взрослый этап Гран-при России

Серебряный призер чемпионата России-2025 фигуристка Дарья Садкова одержала победу на пятом, заключительном этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.

В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных прыжка и в сумме за два проката набрала 224,39 балла.

Второе место заняла еще одна ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (221,64 балла). Тройку призеров замкнула Алина Горбачева (215,60).

Все одиночницы из топ-3 исполнили в прокатах произвольной программы прыжки ультра-си. Двоеглазова сделала четверной лутц, но квад-тулуп получился с недокрутом и падением. Горбачева чисто исполнила четверной сальхов.