Фигуристка Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске

Дарья Садкова стала победительницей пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Омске.

За свое выступление Садкова получила 224,39 балла (71,21 за короткую программу + 153,18 за произвольную). Второе место заняла Алиса Двоеглазова (221,64; 70,89 + 150,75). Третьей стала Алина Горбачева (215,60; 73,08 + 142,52).

Садковой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата России прошлого сезона.

Этап в Омске завершится 23 ноября.