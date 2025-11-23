Петросян впервые в сезоне исполнила два четверных тулупа на Гран-при в Омске

Будущая участница Олимпийских игр-2026 в Милане в женском одиночном катании Аделия Петросян успешно исполнила два четверных тулупа во время внеконкурсного выступления на этапе Гран-при в Омске.

© Российская Газета

Такую возможность Петросян и белоруске Виктории Сафоновой, которая также завоевала путевку на Олимпиаду на квалификационном турнире в Пекине, предоставила Федерация фигурного катания на коньках России, чтобы фигуристки могли накатывать программы перед выступлением в Милане.

В произвольной программе Петросян исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный квад-тулуп. Оба четверных были с недокрутами, но с чистыми приземлениями.

Это стало первым в сезоне удачным исполнением Петросян четверных прыжков. На этапах в Магнитогорске и Москве Аделия падала со стартового четверного и уже не заходила на второй прыжок ультра-си.

От судей за произвольную программу она получила 143,60 балла.