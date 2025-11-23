Семененко заявил, что оставил все силы на двух этапах Гран-при России

Фигурист Евгений Семененко оставил все силы на прошедших двух этапах Гран-при России. Об этом он рассказал журналистам.

Семененко стал вторым на этапе в Омске, набрав по сумме короткой и произвольной программ 263,48 балла. На прошлой неделе фигурист выступил на этапе в Москве, где также занял второе место.

"Очень рад, что наконец-то закончилось, эти две недели были максимально тяжелыми, очень много катался. Все силы оставил. Конечно, больше радости, очень устал, хочу отдохнуть и полежать. Смотря с какой точки зрения смотреть, если вспомнить состояние до двух этапов, то это очень хороший результат, не ожидал сам с таким сильным составом взять два серебра. Соперники сильные и талантливые", - сказал Семененко.

"Честно, не зависит от того, насколько важный старт, не имеет разницы, я всегда выходу и делаю на максимум. Чемпионат России (в этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря - прим. ТАСС) всегда считается очень сложным стартом, будем готовиться и буду доверять своим тренерам", - добавил фигурист.