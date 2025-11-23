Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника выиграть медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Тарасовой, если Гуменник сумеет сохранить свою форму к соревнованиям, он будет способен побороться за медали турнира.

«Полностью согласна с Лешей Ягудиным, если Петя так откатает в Милане, он будет в призах», — отметила Тарасова.

Ранее Тарасова обвинила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри во лжи. Тарасова раскритиковала заявление Ковентри о недопустимости дискриминации и политического вмешательства в спорт.

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный турнир в мужском одиночном катании и завоевал путевки на Олимпиаду. После этого в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая рассмотрит возможность их допуска к Играм.