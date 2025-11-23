Тарасова считает, что Садкова не подвела команду Тутберидзе на этапе Гран-при

Фигуристка Дарья Садкова не подвела своих тренеров и хореографа, победив на этапе российской серии Гран-при в Омске. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске, исполнив два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным. Спортсменка тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

"Садкова не подвела фамилию тренера, у которого тренируется. Ее выводят сильнейшие тренеры и хореограф - команда Тутберидзе. Она их не подвела, мы этому очень рады. Потому что такое катание девочек дает нам возможность думать, что мы можем быть самыми сильными в мире", - сказала Тарасова.

Садковой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата России прошлого сезона.