Тарасова рассказала, что преклоняется перед Гуменником и его тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова преклоняется перед фигуристом Петром Гуменником и его тренером Вероникой Дайнеко, которые решают невыполнимые задачи. Об этом она рассказала ТАСС по итогам заключительного этапа российской серии Гран-при в Омске.

Гуменник выиграл заключительный этап серии, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

"Я просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером - ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их. Он следует своему слову и держит его. Высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый", - сказала Тарасова.

Не избежали ошибок Евгений Семененко и Владислав Дикиджи, серебряный и бронзовый призеры этапа в Омске.