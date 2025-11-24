Тарасова о Гран-при в Омске: «После выступления мальчиков девушки уже не впечатлили. У девушек не было такой, как Гуменник»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты фигуристов-одиночников на этапе Гран-при России в Омске.
У женщин победу одержала Дарья Садкова, серебро взяла Алиса Двоеглазова, бронзу – Алина Горбачева. У мужчин лучшим стал Петр Гуменник, вторым – Евгений Семененко, третьим – Владислав Дикиджи.
«Все девочки старались, молодцы! Много и удачно прыгали сегодня (23 ноября – Спортс’’). После выступления мальчиков девушки уже не впечатлили. У девушек не было такой, как Гуменник. Садкова прыгнула четвертные прыжки, потому что это пульс для победы и дальнейшего совершенствования», – сказала Тарасова.
«Мы мечтали, чтоб Петя так катался! Видно было, что может, но это очень сложно. Выступление Пётра в Омске – это очень серьезно. Лучшая его форма за очень долгое время. Ему бы так на Олимпийских играх выступить, и мы бы гордились им. Но мы все так гордимся Гуменником», – отметила заслуженный тренер СССР.
