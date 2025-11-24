Тарасова высказалась о завершении карьеры Туктамышевой

Тарасова о завершении карьеры Туктамышевой: «В последние годы это было и так понятно. Желаю успехов нашей чудесной чемпионке»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала успехов фигуристке Елизавете Туктамышевой после завершения карьеры.
Туктамышевой 28 лет, она чемпионка мира и Европы. В 2023-м приостановила выступления, но теперь подтвердила, что не вернется в спорт.
«Она сама подвела итоги своей карьеры. Это была прекрасная карьера. В последние годы это было и так понятно. Не знаю, кому это было непонятно. Сейчас она занимается преподаванием. Лиза помогает Алексею Николаевичу (Мишину). Желаю успехов нашей чудесной чемпионке», — сказала Тарасова
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»