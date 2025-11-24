Тарасова высказалась о завершении карьеры Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала успехов фигуристке Елизавете Туктамышевой после завершения карьеры.

© Sports.ru

Туктамышевой 28 лет, она чемпионка мира и Европы. В 2023-м приостановила выступления, но теперь подтвердила, что не вернется в спорт.