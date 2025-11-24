Туктамышеву преследует невменяемый фанат

Елизавета Туктамышева: «Меня больше полугода сталкерит один молодой человек. И не дает мне нормально жить»
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о проблеме со сталкером.
– Меня уже на протяжении больше полугода сталкерит один молодой человек. И не дает мне нормально жить.
– Как это началось и как давно это происходит?
– С января-месяца этого года. Подошел мужчина к моей машине после шоу и спросил, можно ли со мной выпить кофе. Я ответила: со мной нельзя, пожалуйста, отойдите и не беспокойте. Автограф могу дать, без проблем, но это максимум. Качнул головой и ушел. И на следующий день опять пришел к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе.
Я говорю: нет, отойдите. Пытаюсь как-то активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он хоть как-то очнулся. После этого у меня начался страх, и он был оправдан, потому что я выходила после шоу и этот человек, пока были новогодние праздники, стоял и ждал меня у машины.
– Каждый день?
– Да, шоу были каждый день. Я выходила с охраной, либо с большими парниками – у нас там такие бугаи есть. Я вот с ними выходила, чтобы припугнуть. Но ничего не помогало. Шоу закончились – я думала, что это тоже закончится.
Но он нашел мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Это все равно очень страшно, когда ты сидишь одна в квартире, и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретится.
– А как он выглядит? Сколько ему лет?
– Лет тридцати. Просто прохожий, скажем так. Человек, который на себя внимания особо не обратит. Обычный мужчина мегаполиса. То есть каких-то явных отличительных знаков у него нет.
– Что ты делала? Ты пыталась его не замечать?
– Да, я все переделала.
– И что помогло?
– Ничего. Каждую неделю приходит, оставляет цветочки до сих пор. Я ничего с этим сделать не могу.
– А ты ходила в органы?
– Ну, у меня были знакомые, я просто советовалась: это поможет или нет? Я понимаю, что впустую тоже не хочется на это время тратить. И мне сказали: пока нет угрозы, а просто цветочки, то они даже рассматривать дело не будут, – рассказала Туктамышева в интервью Вите Кравченко.
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»