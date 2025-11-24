Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»

Sports.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о завершении карьеры чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

Роднина высказалась о завершении карьеры Туктамышевой
© Sports.ru
«Насколько своевременно завершение карьеры – решение Елизаветы, она сама приняла его. Мне кажется, это решение правильное. У нее достаточно титулов, но, кроме них, она запомнится болельщикам своей манерой катания, программами и индивидуальностью», – сказала Роднина.
«Хочу пожелать ей дальнейшей интересной и наполненной жизни. Она очень ярко выступала со своей индивидуальностью. Показывала хорошие результаты и невероятно мужественную борьбу. Она решит, что ей делать дальше. В спорте Туктамышева научилась грамотно оценивать свои возможности», – цитирует Роднину «СЭ».
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости