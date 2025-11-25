Евгений Плющенко: «У Костылевой есть прекрасный папа, который работает в Академии. Он не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму»
Ранее Плющенко резко отреагировал на негативные высказывания матери Костылевой – Ирины – по поводу тренировок в его академии фигурного катания.
«Ну а теперь к хорошим новостям. Да, они у нас тоже есть и тоже касаются семьи Лены. У Лены есть прекрасный папа (памятник при жизни ему надо поставить!), который очень любит Лену и очень хорошо ее понимает.
Он спокойно общается со всем тренерским штабом и никому не приходит в голову его заблокировать. Папа посещает все тренировки Лены, весь процесс происходит у него на глазах. Он все видит и может дать объективную оценку объему и качеству тренировок, так как сам в прошлом серьезно занимался спортом.
Чтобы постоянно быть с Леной и никуда не отлучаться, он работает у нас в Академии. Папа не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму-блогера по вышеперечисленным причинам.
Все эти факты также зафиксированы. Но мы после долгих и сложных переговоров старались сохранить в этой семье хоть какое-то равновесие.
Я пообещал Лене и папе поддержку! Своих не бросаем! Слово свое держу и продолжаю сохранять олимпийское спокойствие!», – написал Плющенко в телеграм-канале.
Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»
