Евгений Плющенко: «У Костылевой есть прекрасный папа, который работает в Академии. Он не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму»

Ранее Плющенко резко отреагировал на негативные высказывания матери Костылевой – Ирины – по поводу тренировок в его академии фигурного катания.

«Ну а теперь к хорошим новостям. Да, они у нас тоже есть и тоже касаются семьи Лены. У Лены есть прекрасный папа (памятник при жизни ему надо поставить!), который очень любит Лену и очень хорошо ее понимает.

Он спокойно общается со всем тренерским штабом и никому не приходит в голову его заблокировать. Папа посещает все тренировки Лены, весь процесс происходит у него на глазах. Он все видит и может дать объективную оценку объему и качеству тренировок, так как сам в прошлом серьезно занимался спортом.

Чтобы постоянно быть с Леной и никуда не отлучаться, он работает у нас в Академии. Папа не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму-блогера по вышеперечисленным причинам.

Все эти факты также зафиксированы. Но мы после долгих и сложных переговоров старались сохранить в этой семье хоть какое-то равновесие.

Я пообещал Лене и папе поддержку! Своих не бросаем! Слово свое держу и продолжаю сохранять олимпийское спокойствие!», – написал Плющенко в телеграм-канале.

Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»