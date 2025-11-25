Степанова и Букин ответили, хотели ли завершить карьеру после недопуска к ОИ

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин признались, что не думали о завершении карьеры после недопуска к Олимпийским играм — 2026.

— Как справились с недопуском? Думали ли о завершении карьеры?

Степанова: У нас было очень много вопросов, когда мы узнали… И причины происходящего мы так и не узнали.

Букин: Да, это уже не в первый раз, когда нас не допускают до Олимпиады, в нашей карьере, к сожалению. На ваш вопрос о завершении нашей карьеры могу ответить точно… Такое не обсуждалось и близко! Мы думали, что делать, как в этой ситуации начать работать.

Степанова: Когда эта новость случилась, мы не думали заканчивать карьеру! После того как мы поменяли тренерский штаб и перешли к Александру Жулину, мы, конечно, обсуждали вместе наше будущее и понимали, что эта Олимпиада и весь следующий сезон – это не последний наш цикл. Мы скорее думали, когда нам начать, делать ли чуть побольше паузу. В конечном итоге поняли: если мы сейчас дадим себе слабину, себе больше отдыха непонятно для чего, чтобы мы такие бедные приходили в себя – то это бред! Нужно встретиться, поговорить и начать работать, не откладывая, не давая себе каких-то послаблений, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.