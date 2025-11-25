Фигуристы Степанова и Букин рассказали, как переживают конфликты друг с другом

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как переживают конфликты друг с другом.

— Конфликты на льду у вас 100% бывают, как вы их решаете?

Букин: Ну я душка просто! (смеётся) Можете верить, можете нет, мы очень часто отвечаем на этот вопрос. Но это искренняя правда — мы ссоримся крайне редко.

Степанова: Мне кажется, никто нас так не знает хорошо, как мы с Ванькой друг друга. Это удивительно для меня. И с каждым годом я поражаюсь всё больше, насколько Ваня в какой-то момент может подобрать именно то слово, которое никто, кроме него, не найдёт. Просто в какой-то момент я поняла, и Ванька понял, что если как-то ругаться или что-то нехорошее сказать, то нас это задевает очень сильно. Мы с детства вместе и друг другу очень сильно близки. Когда ты говоришь какую-то глупость на эмоциях, это очень сильно задевает. И потом это не сотрёшь, поэтому мы стараемся такого избегать.

Когда по дурости что-то не получилось или кто-то с чем-то не согласен, это такая абсолютно идиотская ситуация для того, чтобы поругаться, это прямо глупость для нас. Потому что мы знаем, как мы воспринимаем какие-то такие ссоры. Мы воспринимаем любые конфликты очень близко к сердцу. За три года, Саша Жулин не даст соврать, он только один раз видел, как мы поссорились. Это бывает так редко и так больно — мы очень долго отходим. Наше примирение не похоже на то, как происходит, по моим наблюдениям, у других пар, оно совершенно иное. Вот такие мы.

— Можете по нескольку дней не разговаривать друг с другом после ссоры?

Букин: Наверное, да.

Степанова: Дня два максимум. Для меня – это, если честно, конец света. У меня всё внутри сгорает… — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.