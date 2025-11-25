Причину оговорок Загитовой объяснили

Физиогномист Надежда Шевченко заявила, что оговорки фигуристки Алины Загитовой происходят из-за волнения, передает Sport24.

© Соцсети

«Если смотреть на физиогномику, ошибки в словах во время официальных выступлений Алины говорят о ее волнении. Физиогномика основывается на работе мозга. Все органы чувств находятся на лице и фиксируют информацию, которая потом обрабатывается в мозгу», — сказала Шевченко.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.