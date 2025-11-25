Мать Жилиной заявила, что ее дочь обманом перешла в академию Плющенко

Мама Жилиной о переходе к Плющенко в 2020-м: «Нас позвал Розанов, мы отказались. Но потом вышла новость, что мы перешли, и нам некуда было деваться»
Людмила Алферова, мама фигуристки Вероники Жилиной, сказала, что ее дочь не собиралась переходить от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко весной 2020 года.
«Был ковид, первая волна, нам позвонил Сергей Розанов и сказал что уходит (из «Хрустального»). И говорит: пойдемте за мной. Ну, мы, если честно, отказались. И Ника сказала, и мы ему говорили, что не надо уходить из той команды. Что у вас все получится, не переживайте, вы там состоитесь как тренер. Но он категорически был против. Я ему сказала, что мы не пойдем за ним. Но на следующий день выходит новость, что Саша Трусова и Вероника Жилина перешли в академию «Ангелы Плющенко». И нам уже было некуда деваться. Вот таким обманным способом сделал Сергей Александрович Розанов», – сказала Алферова в шоу «Каток».
Чесноков о выступлениях россиян в 2025-м: «Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были»
Хайруллин о СКА: «Не могу сказать, что был кризис. Играли неплохо, но не удавалось реализовать моменты. Сейчас нам сопутствует удача»
«Целе» отказал руководству «Спартака» в переходе Риеры на встрече в Словении. Красно-белые продолжат переговоры с тренером («Ведомости»)
Чесноков о выступлениях россиян в 2025-м: «Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были»
Хайруллин о СКА: «Не могу сказать, что был кризис. Играли неплохо, но не удавалось реализовать моменты. Сейчас нам сопутствует удача»
«Целе» отказал руководству «Спартака» в переходе Риеры на встрече в Словении. Красно-белые продолжат переговоры с тренером («Ведомости»)