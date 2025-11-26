Экс-фигуристка: мать Костылевой ударила 14-летнюю дочь в живот

Бывшая российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», рассказала о жестоком обращении Ирины Костылевой со своей дочерью фигуристкой Еленой Костылевой.

«Как все знают, я работала с Леной больше полугода, я почти каждый день приезжала в Горки 10 к Лене на тренировки, мы отрабатывали программы, вращались. Я переодевалась с ней в одной раздевалке (так было удобнее), каждый день я видела её маму, которая после тренировок давала свои советы… Сначала я думаю: «Ну ладно, она мама, все мамы так делают. Но потом это стало переходить границы, она начинала мне писать длинные сообщения, голосовые по 5-8 минут. Говорила, как нужно учить Лену, и что вставлять в программу и т. д. Выбегала к нам на лед, говоря, что все тренеры плохие, ругаясь матом при всех присутствующих детях. Я была в шоке. После, так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные, что нельзя говорить спортсмену (это ломает психику ребёнка)! Потом она её била на моих глаза, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребёнка, который полностью выкладывается на тренировках… После того, как она её ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала нужно что то делать, просила у меня помощи. Звонили Яне Александровне [Рудковской] и Евгению Викторовичу [Плющенко], и после этого на следующий день в академию приехали все органы… Всему этому есть видео доказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне», — написала Нугуманова в своём телеграм-канале.