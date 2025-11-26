В Госдуме оценили скандал с матерью фигуристки Костылевой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию вокруг двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и Ирины Костылевой, матери его ученицы Елены Костылевой.

«Евгений Плющенко сам является папой и всё хорошо понимает. Он прекрасно знает, что такое спорт и что в спорте самое главное — дисциплина. И это накладывает ответственность не только на ребёнка, но и на родителей. Но это не даёт основания жестоко относиться к детям. Поэтому Плющенко всё делает совершенно правильно. И если есть факты насилия со стороны одного из родителей, тем более находящегося на учёте в органах опеки, то надо срочно принимать меры. Ребёнка надо защитить и Евгений всё делает верно», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».