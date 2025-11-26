Фигурист Янченков признался в абьюзе партнерши

Выступающие в паре фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков рассказали, как начинали спортивную карьеру.

23 ноября дуэт победил на этапе Гран-при России в Омске, опередив Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

– Как вы пришли в фигурное катание? У Матвея вообще мама-тренер.

Янченков: Мама рассказывала, что меня поставила первый раз на коньки в год и восемь месяцев. Рановато, ха-ха. Просто постоял, а тренироваться начал с трех лет, выступать с четырех.

До 9 лет занимался в городе Лесной, в Свердловской области. Сначала я переехал в Екатеринбург. Потом у меня сестра закончила садик, и мама ко мне приехала в Екатеринбург. Год я жил там с бабушкой, безумно ей за это благодарен. Катался с 9 до 14 лет в Екатеринбурге. Поняли, что перспективы для меня там закончились. Переехал в Пермь.

Но начал в парах кататься я в Екатеринбурге, то есть с 13 лет. Год-два там в парах пробыл, сейчас уже шестой-седьмой год занимаюсь в Перми. Шестой год мы с Катей.

Чикмарева: Меня родители отправили на фигурное катание в три года. Мы пошли на один каток в Перми, нам сказали: «Вы что? Это рано, приходите в четыре». Пришли в четыре, нам сказали: «Почему так поздно пришли? В три надо было».

Я прокаталась 8 или 9 лет у одного тренера в одиночном катании. Научилась там очень многому. Все спонтанно произошло, и вот пришла в пары, к Моте поставили… Хотя первая встреча у нас прошла явно не самым лучшим образом.

– Что там случилось?

Чикмарева: Матвей буквально сказал: «Она мне не нужна». Он катался с другой девочкой. Я была еще в одиночке, ничего не умела. Понятны его эмоции. Катался, выступал с одной девочкой, а приходит какая-то непонятная дива.

Янченков: Просто пришли, поставили с новой девочкой, ни слова, ничего не сказали. Молодой я был, не понимал, что Катя гораздо перспективнее, чем предыдущая партнерша… И эмоции полились. Я вел себя с Катей некрасиво и отвратительно. Был «арбузером», в общем.

Там еще период был такой, что мы только-только с предыдущей партнершей вернули элемент, а тут ее без слов меняют, поэтому начались вопросы. Потом Павел Сергеевич (Слюсаренко) подошел, поговорил со мной, скажем так, «доброжелательно». Я все понял, и мы начали работать вместе с Катей.