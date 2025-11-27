Загитова утверждает, будто ее шоу «Ассоль» получило мировую известность

Алина Загитова: «Шоу «Ассоль» очень сильно расфорсилось на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть»
Загитова: шоу «Ассоль» расфорсилось на весь мир, японские фанаты хотят приехать.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об интересе к ее ледовым шоу на международном уровне.
– В этом году у тебя было огромное количество шоу. Расскажи, что нам ждать в следующем году?
– Сто процентов будет уже показ в Краснодаре – и там мы будем показывать шоу «Ассоль», которое очень сильно расфорсилось буквально на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть на это прекрасное мероприятие.
Также будем показывать вновь «Хранителей времени». Это инсайд, специально для вас. Еще раз будет повтор, так что приходите на наши шоу! – ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».
