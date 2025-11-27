Объявлены имена капитанов команд на юниорском Кубке Первого канала

Косторная, Щербакова и Трусова будут капитанами команд на юниорском Кубке Первого канала
Фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова станут капитанами команд на Кубке Первого канала среди юниоров.
Турнир пройдет 6 декабря в Калуге. Ранее был объявлен состав участников.
По регламенту, соревнования проводятся среди трех команд только в произвольных программах.
