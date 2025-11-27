МОК допустил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

Сообщается, что спортсмены прошли проверку группы по рассмотрению допуска на участие в Олимпиаде-2026. Приглашение на Игры также получили их тренеры. Аделия Петросян и Пётр Гуменник выступят на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе под нейтральным флагом.

На Играх-2026 также выступит белорусская фигуристка Виктория Сафонова, которая прошла аналогичную проверку нейтральности.