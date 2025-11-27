Тарасова: российских фигуристов на Олимпиаде должно быть намного больше

Российских фигуристов на предстоящих Олимпийских играх должно быть намного больше, чем сейчас. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Оба выступают в одиночном катании.

"Слава богу, что двое наших будут выступать. Но мы должны были выступать большой командой, - сказала Тарасова. - В каждом виде по максимуму. Я уже не принимаю участия в таких радостных событиях. Я уже давно обрадовалась, что их допустили, хотя бы их. Не могу больше радоваться, потому что уже должно было быть".

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Олимпийские игры пойдут с 6 по 22 февраля в Италии.