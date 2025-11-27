Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов на медали Олимпиады

Российская фигуристка Аделия Петросян может бороться за победу на Олимпиаде в Италии, у Петра Гуменника есть шанс завоевать медаль. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Оба выступают в одиночном катании. Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

"Я считаю, что очень высокие шансы и у Аделии, и у Пети, важно кататься как следует и ни с кем не бороться, надо просто сделать то, что они умеют. Если все получится, то, думаю, будут и в призах. Аделия вообще может побороться за самые высокие места, если все сделает, что умеет. Петя, думаю, может за тройку бороться", - сказала Бестемьянова.

"Конечно, это очень радостно, что допустили одиночников. Но все еще есть жалость и грусть, что не допустили пары и танцы", - добавила собеседница ТАСС.

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры. Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

19 сентября МОК сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.