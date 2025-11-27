Плющенко прокомментировал скандал с мамой фигуристки Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что мать фигуристки Елены Костылевой Ирину выселили с территории «Ангелов Плющенко» по просьбе дочери и мужа. Об этом пишет портал «Спортс"».

Ранее Ирина Костылева сообщила в соцсетях, что ее выселили с территории академии. Она пояснила, что нашла приют у друзей на даче.

«У Ирины Костылевой не совсем полное понимание законов и законности. Ирине Костылевой была предоставлена возможность бесплатно проживать на частной территории в жилом доме, принадлежащем нашей семье. В этом же доме проживают Лена и ее папа Валерий», — отметил Плющенко.

Олимпийский чемпион уточнил, что женщина не купила этот дом, не оплатила в нем проживание. Он добавил, что ребенок не остался на территории академии один – Лена по-прежнему проживает со своим отцом.

По его словам, Елена и ее отец попросили ограничить доступ Ирины на территорию академии, так как «это необходимо для обеспечения нормального тренировочного процесса». Он добавил, что у него есть «заявление папы от 02.09.2025».

Плющенко подчеркнул, что Ирину Костылеву неоднократно предупреждали о том, что на территории академии необходимо вести себя как минимум адекватно — относиться с уважением к тренерам и спортсменам, а также не публиковать о спортсменах, тренерах и руководстве академии негативной информации.

Главный тренер заметил, что Костылева-старшая 1,5 месяца назад написала расписку, в которой обязалась не нарушать правила академии. Он добавил, что мама фигуристки знала, что будет за нарушение правил, но «самозабвенно продолжала это делать».

«Ангелы Плющенко» — академия фигурного катания, созданная фигуристом Евгением Плющенко. Находится в Московской области, в поселке Молоденово. На территории учебного заведения расположена гостиница, построенная в 2022 году, а также 5 домиков и 2 апартамента.