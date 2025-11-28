84-летняя Москвина примет участие в шоу Авербуха

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер РФ Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в новогоднем ледовом шоу «Буратино».

