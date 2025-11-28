Плющенко отреагировал на пост Слуцкой о его соперничестве с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на пост двукратной чемпионки мира, многократной чемпионки Европы в одиночном катании Ирины Слуцкой о его соперничестве с Этери Тутберидзе.

