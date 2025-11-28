Москвина высказалась об участии в новогоднем шоу Авербуха

Москвина о роли Тортиллы в шоу Авербуха: «Мне подходит: все будут говорить, что молодая артистка играет 300-летнюю старуху»
Заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась об участии в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Буратино».
84-летняя Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы.
«Сначала я приняла звонок Ильи Авербуха об участии в шоу за розыгрыш, поэтому ответила с юмором: сколько лет черепахе Тортилле? Несколько веков? Прекрасно, мне подходит: все будут говорить, что молодая артистка Москвина играет 300-летнюю старуху. А если серьезно, мне было приятно получить это предложение. Отдать дань уважения создателям прекрасной сказки и заодно порадовать людей своим появлением в этой ироничной роли. Юмор я обожаю. Я улыбаюсь от мысли, что после этого спектакля меня будут называть уже не Тамарочкой, а Тортиллочкой. И, разумеется, я никогда не переставала кататься, на тренировках я часто на льду, и мне важно показать людям, что можно оставаться бодрыми в любом возрасте. Хочется своим примером вдохновить детей и их родителей заботиться о здоровье, заниматься спортом, стараться находить в жизни новые интересы, пробовать себя в чем-то неожиданном, расширять границы. Надеюсь, зрители оценят этот дерзкий экспромт», – сказала Москвина.
