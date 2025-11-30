Роднина допустила, что российские спортсмены вернутся с ОИ-2026 без единой медали

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала достаточно возможной ситуацию, при которой российские спортсмены вернутся с Олимпийских игр — 2026 без единой медали.

«Это вполне может произойти. Наших спортсменов будет мало, лучшие в своих видах спорта вряд ли будут допущены. Нет командных видов, где мы традиционно сильны. Надо ехать, соперничать, как иначе. Идти против шерсти всегда нелегко, но от этого пройденного пути и получаешь настоящее удовлетворение. Многие иностранцы не хотят нашего возвращения, в том числе поэтому и надо ехать. Своим выступлением можно гордиться, даже если не завоевал медаль», — приводит слова Родниной Odds.ru.

На Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе в одиночном катании фигурного катания точно выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Соревнования в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.