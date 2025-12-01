Плющенко ответил матери Костылевой, пожелавшей дочери провала

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале резко отреагировал на публикацию матери своей ученицы, фигуристки Елены Костылевой, в которой она выразила желание увидеть неудачу собственной дочери.

«Господи, какая же мерзость! Друзья прислали. Пожелание от мамы своей талантливой дочери Лене в День Матери!» — написал Плющенко.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской. После этого Костылева-старшая неоднократно критиковала Плющенко и методы его работы.