Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил судью из Украины Алену Лисову на год за угрозы в адрес фигуриста.

На этот инцидент обратила внимание автор Спортса’’ Полина Крутихина.

На судью пожаловался один из танцоров во время проведения Budapest Trophy – 12 октября 2024 года.

Лисова подошла к фигуристу (пол в документах не указывается) во время соревнований и заявила, что катание его пары ужасно.

«Лисова подошла ко мне и сказала, что ей совсем не понравилось катание, и она не понимает, что мы делаем. Она сказала, что мы стали выступать хуже. Это было не только ее мнение, но и еще пятеро судей сказали ей, что больше нас не узнают. Она сказала: «Возвращайтесь к своему бывшему тренеру. Это ваш последний шанс. Если вы этого не сделаете, вы не попадете на чемпионат. Я позабочусь об этом», – сказал фигурист на слушаниях.

Это встревожило спортсмена, потому что на следующий день Лисова должна была судить его прокаты.

Украину на том турнире представляла только одна танцевальная пара – Мария Пинчук и Никита Погорелов. В то время они перешли от тренера Галины Чуриловой к Маттео Занни.

Лисова на слушаниях заявила, что не угрожала спортсмену, которого знает уже очень много лет, а хотела его поддержать. А ее слова про тренеров были простым советом опытного человека.

ISU посчитал, что Лисова нарушила кодекс этики, а «контекст разговора подорвали чувство идентичности, достоинства и самоуважения фигуриста — как путем уничижения его способностей к катанию, так и путем угрозы профессиональному будущему фигуристка, если команда не вернется к прежним тренерам».

Судью отстранили на год с зачетом срока временного отстранения, так что уже в январе-2026 она сможет вернуться к работе. На этот же срок ей запретили контактировать с тем спортсменом.