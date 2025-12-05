Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала составы команд на Кубок Первого канала среди юниоров, который пройдёт в Калуге 6 декабря.

Спортсмены покажут на турнире только прокаты своих произвольных программ или произвольных танцев. Очки будут начисляться по олимпийской системе. Капитанами команд будут Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Какую команду возглавит каждая из фигуристок, решит жеребьёвка, которая состоится позднее.

Сообщается, что составы команд были сформированы на основании рейтинга сезона.

Команда 1:

1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.

2. Кира Доможирова — Илья Вегера.

3. Арсений Федотов.

4. Роман Хамзин.

5. Виктория Стрельцова.

6. Лидия Плескачёва.

Команда 2:

1. Мария Фефелова — Артём Валов.

2. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.

3. Лев Лазарев.

4. Глеб Ковтун.

5. Софья Смагина.

6. Агата Петрова.

Команда 3:

1. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.

2. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

3. Герман Ленков.

4. Алдар Самбуев.

5. София Дзепка.

6. Диана Мильто.