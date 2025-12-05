Стали известны составы команд на Кубок Первого канала среди юниоров
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала составы команд на Кубок Первого канала среди юниоров, который пройдёт в Калуге 6 декабря.
Спортсмены покажут на турнире только прокаты своих произвольных программ или произвольных танцев. Очки будут начисляться по олимпийской системе. Капитанами команд будут Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Какую команду возглавит каждая из фигуристок, решит жеребьёвка, которая состоится позднее.
Сообщается, что составы команд были сформированы на основании рейтинга сезона.
Команда 1:
1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
2. Кира Доможирова — Илья Вегера.
3. Арсений Федотов.
4. Роман Хамзин.
5. Виктория Стрельцова.
6. Лидия Плескачёва.
Команда 2:
1. Мария Фефелова — Артём Валов.
2. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
3. Лев Лазарев.
4. Глеб Ковтун.
5. Софья Смагина.
6. Агата Петрова.
Команда 3:
1. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
2. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
3. Герман Ленков.
4. Алдар Самбуев.
5. София Дзепка.
6. Диана Мильто.