Японские фигуристы Жуй Го и Ивэнь Чжан, выступающие в парном катании, стали победителями финала Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в японском городе Нагоя. В произвольной программе фигуристы исполнили четверной подкрут и получили за две программы от судей 177,05 балла.

Серебряными призёрами стали ещё одни представители Китая – Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн, набравшие за два проката 171,57 балла. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Ава-Рэй Кемп и Йонатан Елизаров, чей результат составил 166,46 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025, юниоры. Спортивные пары. Итоговые результаты

Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 177,05.

Сюаньци Чжан/Вэньцян Фэн (Китай) – 171, 57.

Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 166,46.

Жазмин Десрошер/Киран Трэшер (Канада) – 162,90.

Юйсюань Чэнь/Иньбо Дун (Китай) – 153,02.

Жюлия Кваттрокки/Этьенн Лакасс (Канада) – 145,11.