Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли финал Гран-при ISU в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями финала Гран-при ISU — 2025. За два танца фигуристы получили от судей 220,42 балла.

Серебряными призёрами стали французские спортсмены Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, набравшие суммарно 214,25 балла. Тройку призёров замкнули британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, чей результат составил 208,81 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 220,42.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 214,25.

3. Лайла Фир/Льюс Гибсон (Великобритания) — 208,81.

4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 208,75.

5. Элисон Рид/Саулюс Амбрюлявичус (Литва) — 199,61.

6. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 193,61.