Американский фигурист Малинин установил мировой рекорд

Илья Малинин, представляющий США, выиграл финал гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.

© Соцсети

Соревнования проходят в японской Нагое. По сумме двух программ Малинин получил 332,29 балла (94,05 за короткую программу + 238,24 за произвольную).

Малинин в произвольной программе исполнил семь четверных прыжков. Он обновил мировой рекорд по числу баллов за произвольную программу.

Второе и третье места заняли японцы Юма Кагияма и Сюн Сато.

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023).

Илья впервые в истории исполнил на международных соревнованиях четверной аксель. Это наиболее сложный и высоко оцениваемый прыжок по системе Международного союза конькобежцев.