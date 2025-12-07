Фигуристка Бутырская закрывает свою школу чемпионов

Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Мария Бутырская закрывает свою детскую спортивную школу. Причиной стала ее убыточность, сообщает Shot.

53-летняя тренер ликвидирует компанию «Будь первым», открытую ею в 2021 году. В школе Бутырской детей обучали катанию на льду, однако бизнес оказался неприбыльным.

Это уже вторая школа фигурного катания, которую закрывает Бутырская. Ранее она была совладельцем ещё одной компании, ее ликвидировали в 2021 году, отмечает канал.

Также фигуристка открывала фирму, торгующую бытовыми товарами в 2003-2006 годах.

Мария Бутырская — первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, многократная чемпионка России и Европы.