Авербух оценил шансы Гуменника на олимпийскую медаль

Авербух о шансах Гуменника на олимпийскую медаль: «Начиная со второго места, непобедимых нет. Если не дрогнет, то вполне может бороться»
Хореограф Илья Авербух оценил шансы российского фигуриста Петра Гуменника на медаль Олимпиады-2026 в Милане.
«На данный момент Малинин – объективно сильнейший фигурист планеты. Если Малинин и проиграет, то только сам себе. Я думаю, он просто такой парень – все это его заводит, он на кураже. Он настолько уверен в себе, что идет на риск в короткой программе, понимая, что может остаться без каскада – и все равно делает это. Я думаю, что он не думает здесь тактически ни о ком из соперников – только о том, чтобы двигаться вперед, пока у него есть эта идеальная форма. Она все равно когда-то уйдет. Но сейчас он занят только собой. А что касается Пети, то я думаю, что дальше – начиная со второго места, непобедимых нет. Гуменник тоже в этом году идет на пять четверных, на серьезные прокаты. Если не дрогнет, то вполне может бороться», – сказал Авербух.
