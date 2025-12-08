Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Опубликовано расписание чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

18 декабря, четверг

16:00 – танцы на льду, ритм-танец

19:00 – пары, короткая программа

19 декабря, пятница

15:30 – мужчины, короткая программа

18:45 – женщины, короткая программа

20 декабря, суббота

13:00 – танцы на льду, произвольный танец

16:10 – пары, произвольная программа

18:45 – женщины, произвольная программа

21 декабря, воскресенье

15:00 – мужчины, произвольная программа

19:00 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Полный состав участников станет известен позднее.

