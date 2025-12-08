Опубликовано расписание чемпионата России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию-2026
Санкт-Петербург
18 декабря, четверг
16:00 – танцы на льду, ритм-танец
19:00 – пары, короткая программа
19 декабря, пятница
15:30 – мужчины, короткая программа
18:45 – женщины, короткая программа
20 декабря, суббота
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
16:10 – пары, произвольная программа
18:45 – женщины, произвольная программа
21 декабря, воскресенье
15:00 – мужчины, произвольная программа
19:00 – показательные выступления
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Полный состав участников станет известен позднее.
