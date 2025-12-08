Москвина высказалась о срыве Мишиной и Галлямова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о результатах Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в этом сезоне.

— У Мишиной и Галлямова этот сезон пока складывается не очень просто. Было второе место недавно в Казани.

— Ну, второе место – это близко от первого, ничего страшного.

— Показалось, Саша был не очень доволен результатом.

— Мы все были не очень довольны, просто кто-то это переживал молча, кто-то решил своё мнение высказать. Ничего страшного. Ведь у него была травма… У всех всегда что-то есть. Это в любом деле, в любой профессии – и в вашей тоже. Вдруг у вас сейчас диктофон перестанет записывать или что-то такое случится. Бывают такие же вещи? Бывают. Поэтому нужно мне как тренеру всегда искать выход из положения, оценивать ситуацию, какая есть на данный момент. Ребята на соревнованиях заняли второе место, значит, те спортсмены, которые стали первыми, представили свои программы лучше.

В этом и заключается интерес к спорту: так много различных ситуаций во время исполнения программ, что трудно предсказать итог. Можно, но трудно. И я всегда говорю: главное – делайте своё дело с удовольствием, с полной отдачей. А там, может, кто-то будет лучше кататься или какие-то другие обстоятельства. Ко всему нужно быть готовым, всё правильно оценивать. Не надо особенно нос задирать. Нужно всегда следить, выполнять своё и смотреть, что делают другие, с тем, чтобы стараться быть лучше: в катании, чтоб костюмы были хорошие, музыка необычная, влияние на публику. Здесь много составляющих, – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.