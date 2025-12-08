Плющенко собирается прекратить сотрудничество с Костылевой

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«На данном этапе приоритет для команды Плющенко – провести шоу в Минске (13 и 14 декабря – Спортс’’), на котором будет выступать Лена. Дальнейшее сотрудничество в формате «тренер-ученик» между сторонами не планируется по инициативе Плющенко. Причина – поведение матери спортсменки», – сказал источник.

При этом отмечается, что после шоу стороны еще могут прийти к некоему соглашению.