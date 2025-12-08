Тарасова обвинила Плющенко в непрофессионализме

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ведет себя непрофессионально, отказываясь работать с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой из-за ее матери. Ее слова приводит РИА Новости.

«Как это — в середине сезона он прекратит с ней работать? Какая-то ерунда. Он же тренер, пусть тренирует. У меня просто нет слов по этому поводу. Он может прекратить в мае, а до этого у нее серьезный план подготовки. Так поступать — непрофессионально», — сказала Тарасова.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко». 3 декабря стало известно, что Костылевы всей семьей покинули Москву и уехали в Воронеж.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.