Фигурист Алиев пропустит чемпионат России

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев не планирует участвовать в чемпионате России, который стартует 18 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В чемпионате России Дмитрий участия принимать не планирует, - рассказал источник. - Он идет на поправку и с начала следующего года готовится возобновлять тренировки".

Алиев в сентябре пропустил контрольные прокаты из-за проблем со здоровьем - спортсмен не получил медицинский допуск. Фигурист взял паузу. Обе программы к новому сезону Алиева были готовы - короткую поставил Иван Букин, произвольную - Илья Авербух.

Алиеву 26 лет. Он также является серебряным призером чемпионата Европы (2018) и победителем чемпионата России (сезон-2019/20).

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря.