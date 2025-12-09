Тарасова предположила, когда Малинин исполнит пятерной прыжок

Татьяна Тарасова: после Олимпиады Малинин может исполнить пятерной прыжок
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что американский фигурист Илья Малинин сможет исполнить пятерной прыжок после Олимпиады, передает «Матч ТВ».
Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.
Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.
Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).
В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.
