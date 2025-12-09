«Хочу пожелать как-то развиваться»: Губерниев об оговорке Загитовой

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об оговорке олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, заявившей в интервью, что она «как лошадь зашторенная шла и ничего вокруг себя не видела». Его слова приводит Sport24.

«В данной ситуации метафора, может быть, не самая удачная у Алины. Но будем считать, что она оговорилась. А вообще, я всем хочу пожелать, и спортсменам тоже, читать книги, ходить в театры, как-то развиваться, чтобы пополнялся словарный запас», — заявил Губерниев.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

Ранее Загитова рассказала об унижениях на катке.