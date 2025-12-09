Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о сложностях в общении со сверстниками в подростковом возрасте.

«Я всегда хотела быть в компании. Видела, что класс, в основном, да мне кажется, и сейчас такое есть, разделяются на несколько коалиций: отличники, красивые, ну и вот застенчивые. Мне всегда хотелось быть частью компании, это в том числе не только про школу, и про спорт. Но так сложилось, что никуда почему-то нигде я не приживалась. Ни с кем у меня не получалось ловить вот тот коннект. Поэтому я во взрослой жизни как бы поняла, что, во-первых, я была очень скованной, зажатой, скромной. Но, с другой стороны, я поняла, что я и одна могу. То есть если у меня есть близкие, родные… Мне самой с собой очень даже хорошо (улыбается). Это и в плюс, и в минус, тут можно по-разному интерпретировать. Но на тот момент, конечно, я была очень… Хотелось сжаться до размеров маленькой мышки и ходить с низкой головой, чтобы меня никто не видел, не дай бог меня кто-то заметит. Я держала все в себе. Потом, наверное, лет в 19 я рассказывала это всё маме, у нас хорошие отношения, о глубоких темах мы разговариваем. Она говорит: «Представляешь, у меня также было». Просто тут надо понимать, что… Она говорит, что я всегда выделялась, хотя я этого как бы не замечала. Потом я как бы провела параллель, что все люди, которые отличаются, всех людей, которые не понимают — они сразу становятся изгоями. К сожалению, есть такой момент в нашем обществе. Просто ты особенный. Ну, всё" – сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».