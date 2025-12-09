В Госдуме оценили требование Украины отстранить российских фигуристов

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не отреагирует на требование Национального олимпийского комитета Украины отстранить от Олимпиады-2026 фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это делается просто для того, чтобы сотрясти воздух. Они не могут не реагировать и поэтому пытаются хоть что-то показать. Это продолжение той линии, которую они ведут уже несколько лет: раз российских спортсменов допустили, то они обязаны немедленно возмутиться и подать протест», — заявила она.

Петросян и Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).