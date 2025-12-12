Мать Костылевой заявила, что у Плющенко больше не будет топовых фигуристов

Мать 14-летней чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина заявила, что репутационный ущерб, нанесенный конфликтом между ее семьей и тренером Евгением Плющенко, оттолкнет от школы ведущих юных спортсменов. Ее слова передает Sport24.

«Влияние Плющенко может привести к закрытию путей в другие школы, особенно учитывая угрозы, связанные с лишением родительских прав. По поводу лишения родительских прав — не знаю. А вот то, что в его академию больше ни один топ не придет, точно. Сам под собой сук срубил», — высказалась Костылева-старшая.

8 декабря мать Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу. В тот же день Евгений Плющенко принял решение не продолжать тренерскую деятельность с Еленой Костылевой.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».